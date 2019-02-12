Şehit babaya son veda

İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine düşen askeri helikopterde şehit olan Eskişehirli Astsubay Başçavuş İlyas Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin küçük yaştaki çocukları da babalarına son kez veda ederken, 5 yaşındaki Kıvanç Kaya'nın el sallayarak babasını uğurlaması yürek sızlattı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yapan askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde düşmüştü. 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu. Şehitlerin cenazeleri İstanbul'da yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törenin ardından Eskişehir'e gönderilen 35 yaşındaki Eskişehirli Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın naaşı Reşadiye Camii'ne getirildi. Burada aile fertleri ilk olarak gelen taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Cemil, annesi Şahinde, eşi Sibel, çocukları Nur Sevin ve Kıvanç Kaya'nın yanı sıra yakınları da ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazından önce şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası ve eşi gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı öncesinde baba Cemil Kaya, oğlunun tabutunun başında ayakta durmakta zorlanırken oturarak bekledi. İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin naaşının top arabasına konulduğunda aile yakınları son kez sarılarak veda etti. Uzun süre ağlamamak için direnen ve annesinin de ağlamamasını isteyen 8 yaşındaki Nur Sevin Kaya, babasının tabutu cenaze arabasına konulduğunda gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesi de tabuta sarılarak "Yavrum yalvarıyorum kalk. Beni mahvettin" diye feryatta bulundu. Şehidin naaşı Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Metin Nurullah Sazak, Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, il ve ilçe belediye başkanları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.