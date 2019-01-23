Şehit Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan ölümünün 18'inci yılında anıldı

Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin 18'inci yılı nedeniyle Eskişehir Reşadiye Camiinde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu ve lokma tatlısı dağıtıldı.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'da uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 6 yıl görev yaptığı Eskişehir'de ölümünün 18'inci yılında anıldı. Reşadiye Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif'e çok sayıda vatandaş ve polis memuru katılım gösterdi. Öğle namazı öncesinde caminin önünde Şehit Emniyet Müdürü'nün hayrına vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.