Şehit eşi teknoloji tasarım atölyesinin tüm giderlerini üstlendi

Şehit eşi Şeyda Şengil'in tüm giderlerini üstlendiği atölyeye şehit Cihat Şengil'in adı verilecek.

Protokol töreninde, şehidimizin eşi Şeyda Şengil'e eğitime yaptığı bu anlamlı katkıdan dolayı teşekkür eden Vali Ayyıldız “Şehit Cihat Şengil'i ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bizim değerler dünyamızda şehitler ölmez, onlar diridirler. Ancak onların isimlerinin dünyada da anılması, özellikle eğitim kurumlarında şehit isimlerinin görülmesi vatan sevgisinde yeni yetişecek nesillere de rol model olacaktır.” dedi.

Şehid eşi Şeyda Şengil; eşinin okuduğu okula böyle bir katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Şehit Cihat Şengil”in hatırasını yaşatmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Şehit er Cihat Şengil (25), Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından 26 Ağustos 2020 tarihinde Eskişehir'de toprağa verilmişti.