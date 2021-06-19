Şehit Gün Sazak Z- Kütüphanesi törenle açıldı

Raflarında 3 bin 500 kitabın yanı sıra içlerinde e-kitap olan 4'ü dizüstü olmak üzere toplam 5 bilgisayar ve bir de akıllı tahta barındıran kütüphanenin açılış törenine, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicer, Odunpazarı Kaymakamı Hakan Bilgin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yıldırım ve Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy katıldı. Açılış, Eti Sosyal Bilimler Lisesi binası önünde toplanan katılımcıların saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

“Nesillerimizi çok iyi eğitmemiz gerekiyor”

Açılışta kürsüye çıkan Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicer, yeni nesillerin alacağı iyi eğitimin önemine değindi. Leblebicer, “Bugün burada hayırlı bir eserin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Şehit Gün Sazak Z- Kütüphanesi için bir araya geldik. Buradan bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kütüphaneler medeniyetin inşa edildiği yerler. Bizden sonraki nesillerimizi çok iyi eğitmemiz gerekiyor. İnşallah bu kütüphanemizde buna hizmet edecek. Ben bu vesileyle bu eserin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum, sayın valimizin de selamlarını sunuyorum” diye konuştu.

Açılışta konuşan MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, emeği geçen herkese teşekkür ederken kütüphane hakkında şöyle konuştu;

"Âlimlere ihtiyacımız var, iyi, doğru bilgilerle yetişmiş Türk insanına ihtiyacımız var"

“Bu kütüphanemiz âlim yetiştirecek. Şehidimizin kanı ve âlimin mürekkebini aynı seviyede gören bir ırkın evladıyız. Âlim yetiştirmemiz gerekiyor. Doğru bilgi, doğru insanlarla yetiştirdiğimiz çocuklarımız memleketimizin temeli, esası olacaktır. Âlimlere ihtiyacımız var, iyi, doğru bilgilerle yetişmiş Türk insanına ihtiyacımız var. İnşallah bu kütüphanemiz bu tür evlatlarımızın yetişmesine vesile kılacaktır. Burada emeği geçen işçisinden, öğretimcisinden, temizleyeninden, kitapları yerleştirenlerden, kitapları gönderenlerden herkesten Allah razı olsun diyorum, haklarını helal etsinler. İnşallah kütüphanemiz en iyi şekilde hakkını verecek, evlatlarımız yetiştirecektir.”

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yıldırım ise, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile Eskişehir Ülkü Ocakları olarak imzalanan protokolle Eti Sosyal Bilimleri lisesi ve Borsa İstanbul Fen Lisesinde yapılan Şehit Gün Sazak ve Galip Erdem Z- kütüphanelerinin modernliğine dikkat çekti.

Konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Şehit Gün Sazak Z- Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar açılış sonrasında kütüphaneyi gezdi.