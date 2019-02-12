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Şehit Kaya'nın cenazesi Reşadiye Camii'ne getirildi

İstanbul’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya’nın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii’ne getirildi.

İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii'ne getirildi.


İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yapan askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Dün akşam saatlerinde 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın (35) Türk bayrağına sarılı naaşı, Eskişehir'de askeri törenle karşılandı. Şehit Kaya'nın naaşı cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii'ne getirildi.


Öte yandan, cenaze namazına Şehir İlyas Kaya'nın yakınları ve protokol dışında katılmak isteyen vatandaşlar da cami avlusunu doldurmaya başladı.

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