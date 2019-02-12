Şehit Kaya'nın naaşı memleketi Eskişehir'e ulaşı

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan evli ve iki çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın naaşı memleketi Eskişehir'e ulaştı.

Havayoluyla getirilen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kaya'nın Türk Bayrağına sarılı naaşı, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Karşılama törenine; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Dr. Aslan Kabukçuoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Vali Yardımcıları, askeri erkân, ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Kaya'nın naaşı bugün Reşadiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.