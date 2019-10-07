Şehit Neşet Gök İmam Hatip Ortaokulu açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün adının verildiği ortaokul Eskişehir'de açıldı.

Bölücü terör örgütünün el yapımı patlayıcı saldırısı sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün isminin verildiği Şehit Neşet Gök İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışı Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yapıldı. Açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz'ın konuşmasıyla devam eden törende Neşet Gök başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Ardından kurdele kesilerek okul hizmete açıldı.

Öte yandan törene; Şehit Neşet Gök'ün ailesi, Vali Yardımcısı Alper Balcı, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve davetliler katıldı.