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Şehit Recep Çetin'i askerde olan hemşehrisi Ahmet Akat unutmadı

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kırsalında şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in ismi, Kuzey Irak’ ta görev yapan hemşehrisi Ahmet Akat tarafından merminin üzerine yazıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in ismi, Kuzey Irak' ta görev yapan hemşehrisi Ahmet Akat tarafından merminin üzerine yazıldı. Ahmet Akat, tanksavar mermisinin üzerine yazdığı mesajda, "Recep Çetin kardeşimiz için, kanınız yerde kalmayacak, şehidim" diye belirtti. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Akat "Recep Çetin unutulmayacaksın, Günyüzü'me selam olsun" yazdı.

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