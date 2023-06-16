Şehit Yunus Baykal Ortaokulunda mezuniyet sevinci

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Yenikent Mahallesi'ndeki Şehit Yunus Baykal Ortaokulunda da mezuniyet sevinci yaşandı.

Mezuniyet töreni Okul Müdürü İsmail Ayar'ın konuşması ile başladı. Ayar, mezun öğrencilere başarılar dileyerek öğrencileriyle vedalaştı. 8. sınıf rehber öğretmenleri adına Türkçe öğretmeni Özlem Taşkın aynı duygular öğrencilere bir konuşma yaptı. Okulu derece ile bitirenler yöneticilerin ellerinden mezuniyet belgelerini aldılar. Ardından okul kütüğüne isimlerini çaktılar.

Okul birincisi Mert Öksüz, kısa konuşmasından sonra şanlı Türk bayrağını 7. sınıfların birincisi Muhammed Ali Ayaz'a teslim etti. Daha sonra 8 sınıf öğrencilerine okul öğretmenleri tarafından mezuniyet belgeleri taktim edildi. Mezuniyet yürüyüşü yapıldı, kep atmadan sonra tören pastaların kesimiyle sona erdi.