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Şehrin dört bir yanı bayraklarla donatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Eskişehir’de cadde ve sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Eskişehir'de cadde ve sokaklar Türk bayrakları ile donatıldı. Kentteki esnaflar ile birlikte vatandaşlar iş yerleri ve evlerine Türk bayrakları asarak bayram coşkusu yaşadı.


Eskişehir'de her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Korona virüs pandemisi nedeniyle kentte büyük kutlamalar yapılamasa da esnaf ve vatandaşlar iş yerleri ile birlikte evlerine astıkları Türk bayrakları ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

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