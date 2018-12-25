Şehrin orta yerinde 'Dikkat Ölüm Tehlikesi'

Eskişehir'in en işlek caddelerinden biri olan Hamamyolu caddesinde, yaya kaldırımında bulunan hasar görmüş vaziyetteki yüksek gerilim noktası tehlike saçıyor.

Vatandaşların sürekli olarak etrafından gelip geçtiği yüksek gerilim noktasının üzerinde 'Dikkat Ölüm Tehlikesi' ve İngilizce olarak 'Dikkatli Yüksek Voltaj' yazıyor. Bir darbe sonucu yerinden oynadığı tahmin edilen ve kısmen zarar gören sarı renkte bir duba görüntüsündeki kutu içindeki kablolar dışarıdan rahatlıkla görülebiliyor. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan gerilim noktasındaki elektrik kaçağı riskinin, yağışlarla birlikte daha büyük tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.

Çevre sakinleri, bölgeden her gün yüzlerce kişinin gelip geçtiğini, zarar görmüş halde kaldırımın üzerinde bulunan noktadan yüksek voltaj kablolarının dışarıya çıkmış halde olduğunun açıkça görüldüğünü anlattılar. Vatandaşlar, yağışlarla birlikte yaşanabilecek muhtemel risklere karşı konuyla ilgili yetkililerden önlem alınmasını talep ettiler.