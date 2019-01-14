Şeker İlkokulundan anlamlı bir etkinlik

Kasım ayında okul bahçesinde sınırlı sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik, ailelerin de süreçte yer almasıyla kapsam olarak genişledi. Ebeveynler ve çocuklarının oluşturduğu takımlar diğer takımlarla kıyasıya yarıştı. Oryantring çevre düzenlemesi ile de dikkat çekti. Etkinlik alanı oryantring sporunu temsil eden renkler olan turuncu-beyaz balonlarla ve şeritlerle süslendi. Kuzey oryantring spor kulubü, Eskisehir Anadolu Lisesi, Ahmet Kanatlı Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin de etkinliğe katılımıyla Oryantiring sporuna gönül verenler biraraya geldi.

Şeker İlkokulu olarak; "Öğrencilerin aileleri ile birlikte kaliteli bir zaman geçirmelerini ve Oryantiring sporuna ilgi duymalarını" hedeflediklerini belirten Okul Müdürü Ahmet Kocabey, amaçlarına ulaştıklarını söyledi. MEB 2023 vizyonuna da vurgu yapan Kocabey; "2023 Eğitim Vizyonu'nda; ilkokuldan başlayarak tüm öğretim kademlerinde çocukların sahip oldukları yetenek alanlarıyla ilişkilendirilmiş becerilerin, uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' kurulacağı açıklanmıştır. Bu bağlamda Okul yönetimi olarak, 2023 vizyonunda Tasarım Beceri Atölyelerindeki etkinliklerden biri olan sportif ve kültürel faaliyetlerden çocuklarımızın yeteneklerine uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunma amacını da gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Kocabey, etkinliğin hazırlanması sürecinde emeği geçen okul aile birliği üyelerine, okul personeline ve müdür yardımcılarına teşekkür etti.