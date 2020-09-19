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Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı'dan eğitime destek

Eskişehir Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğiyle herkese örnek oluyor.


Mahallesinde bulunan öğrencilerin eğitimine destek olan mahalle muhtarı Canan Arı, yaptığı çalışmayla takdir topluyor. Kırtasiye gereçlerini alamayan ailelere destek veren Muhtar Arı, eğitime yapılan her türlü desteğe her zaman hazır olduklarını belirtti. Canan Arı, “Çocuklarımıza iyi bir eğitim imkânı sağlarsak, iyi şeyler öğretebilirsek gelecek de o kadar aydınlık olacaktır. 2020 eğitim-öğretim yılında çocuklarımızın bilgili, kendine güvenen, düşünen, araştıran ve dünyaya açık insanlar olarak yetişmelerini diliyor, yeni eğitim-öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, tüm eğitim çevresine başarılar getirmesini diliyorum" dedi.

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