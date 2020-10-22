Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgâhta

Aslen Amerikan kökenli olan, ancak son zamanlarda Türkiye'de de yetişmeye başlanan ejder meyvesi bu yıl da pazar tezgâhında yerini aldı.

Ejder meyvesi hem şekil hem de fiyatıyla vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. İngilizce adı ile 'dragon meyvesi' olarak bilinen tropikal ejder meyvesinin ağırlığı 250 ile 350 gram arasında değişirken, tanesi 15-20 liraya satılıyor. Dışı pembe ve yeşil renkli olan ejder meyvenin içi ise cinsine göre kırmızı veya beyaz renklerde oluyor. İçinde kivi meyvesinde bulunan siyah tohumlara benzeyen tohumlarının bulunduğu ejder, soğuk tüketilen bir meyve iken, insan vücudunun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 85'ini karşılıyor. Sağlık açısından faydalarını saymakla bitmeyen meyvenin daha çok yetişmesi halinde fiyatının da düşmesi bekleniyor.

“Devlet buna önem vermeye başladı”

Türkiye'de hala çok yaygın olmayan, ancak son zamanlarda Alanya bölgesinde ekilen ejder meyvesine devletin son derece önem verdiği belirtiliyor. Kış meyvelerinin başladığı bu günlerde Eskişehir Kurtuluş Pazarında şimdilik tek manav olarak ejder meyvesi satan Hakan Araç, bu meyve hakkında konuştu. Uzun yıllardır manav olarak bulunan Araç, “Ejder meyvesi Türkiye'de pek yetişmeyen bir meyvedir. Son 2-3 yıldır Alanya bölgemizde kişisel çabalarıyla yetişiyor. Ama tabi bunlar herkese yetişecek kadar değil. Ancak birkaç yıldır devletimiz yabancı meyvelerin ülkemizde yetiştirilmesine önem vermeye başladı. Kredilerle birlikte her türlü yardımda bulunuyor. Bu neticesinde bu meyvenin üreticiler çoğalırsa alıcı da çoğalacaktır” şeklinde konuştu.

Tanesi 15-20 lira

Hakan Araç, ejder meyvesinin fiyatı ve vatandaşların ilgisi hakkında da bilgi verdi. Araç, “Ejder meyvesi sağlık açısından çok faydalı olduğunu bilen veya buraya gelip görenlerin ilgisini çekiyor ve almaya devam ediyorlar. Şuan gördüğüm kadarıyla pazarda tek ben satıyorum. Ama ilerleyen süreçte bazı manav bunu getirecektir. Ancak bunlar bolca getirilmiyor. Bir kasa getiriliyor. Satılıyor ve öylece yeniden getiriliyor. Çünkü bu meyvenin günlük alıcısı 3-4 kişi oluyor. Şuan 250-350 gramlık bir ejder meyvesini 15-20 liraya satıyoruz. Buna göre kilosu 60-80 lira arasında değişiyor. Ama tabi kimse bir kilo almıyor, bir iki tane alıyor. Fiyatlar düşük olsaydı daha çok alıcı olurdu. Bu yıl olmazsa da ilerleyen yıllarda fiyatların düşeceğini düşünüyorum” diye belirtti.