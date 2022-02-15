Şelale salıncağı Espark'ta

Eskişehir'de Espark Alışveriş Merkezi içine yerleştirilen şelale salıncağı, vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

14 Şubat Sevgililer Günü için Espark Alışveriş Merkezi'nin -1. Katına yerleştirilen 6,5 metrelik şelale salıncağı ilgi odağı oldu. Dünya genelinde ‘Waterfall Swing' olarak ün yapan salıncak, Eskişehirlilerle Espark'ta buluştu. Sevgililer Günü'nde çiftlerin eğlenceli vakit geçirmelerine vesile olan salıncak, 20 Şubat'a kadar Eskişehirliler için hizmet verecek.

“Eşimle ve çocuğumuzla güzel bir anı oldu”

Eşi ve çocuğuyla yaptıkları alışverişten sonra salıncakta eğlenceli dakikalar geçiren Kadir Öztoprak, “Çok güzel bir proje olmuş. Kim düşündüyse ve hazırladıysa eline sağlık. 14 Şubat için böyle bir şey hazırlamışlar. Alışverişimizi yaptıktan sonra eğlenceli vakit geçirdik. Eşimle ve çocuğumuzla güzel bir anı oldu. Espark'ta salıncağa bineceğim hiç aklıma gelmezdi. Gayet güzel olmuş. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Güzel düşünülmüş bir etkinlik”

Kızıyla birlikte şelale salıncağına binen Zühre Tuncel ise “Çok güzel olmuş. Kızımla birlikte bindik. Eğlenceli ve güzel bir zaman geçirdik. Güzel düşünülmüş bir etkinlik. Herkese teşekkür ederim” dedi.