Selda Bağcan Eskişehir'e geliyor

Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM'nin birlikte düzenlediği Yeni Yıl Konseri ile Eskişehirliler 2019'a müzik dolu bir gece ile merhaba diyecek. Düzenlenen konser programı ile usta sanatçı Selda Bağcan, sevilen eserlerini Eskişehirli müzikseverler için seslendirecek. Espark açık otopark alanında gerçekleşecek konserde vatandaşlar, Selda Bağcan ile unutulmaz bir gece yaşayacak. Yorumladığı eserler ile efsaneleşen Bağcan'ın konseri, 27 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da gerçekleşecek.

Katılımın ücretsiz olacağı konser hakkında açıklamalarda bulunan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, tüm Eskişehir halkını Selda Bağcan'ı canlı olarak dinlemeye davet etti.