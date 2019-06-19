Selkaspor liglerden çekildi

2016-2017 sezonunda Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden ve 2017-2018 sezonunda Hentbol Süper Ligi'ne yükselen Selkaspor, aynı yıl Avrupa Kupalarına da katılma başarısı gösterdi. 2018-2019 sezonunda da Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'ni 3'üncü sırada bitiren kulüp, şok bir karar aldı. Resmi internet sitesi ve sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan kulüp, liglerden çekildiğini ve alt yapılara desteğini sürdüreceğini kaydetti. Açıklamada, hentbolu yönetenlerin spor dalında rekabet ortamını kaldırdığı vurgulanırken Türk hentbolunun ulusal ve uluslararası platformlarda beklenen gelişmeyi gösteremeyeceğinin tecrübe edildiği ifade edildi.

"Avrupa Kupalarına ve Türk Hentbolu Liglerine katılmama kararımızı üzülerek duyuruyoruz"

Kamuoyuna duyuru adıyla paylaşılan mesajda, "Şehrimizin spor hafızasında geçmişten beri var olan hentbol sporunu yeniden canlandırma ve bu sporu tüm platformlarda daha yukarılara taşıma arzusuyla çıktığımız yolculukta; bize eşlik eden tüm sponsorlarımıza, Eskişehir halkına ve Eskişehir medyasına teşekkürü bir borç biliriz. Bununla birlikte; kuruluşundan bugüne kulübümüzün yaptığı tüm mücadelelerde emeği geçen tüm antrenör ve sporcularımıza da teşekkür ederiz. Görmüş olduğumuz bu samimi desteklere rağmen şehrimizde amatör sporlara destek olması beklenen kurum ve kuruluşların bizimle aynı heyecanı paylaşmadığını üzülerek görmekteyiz. Ayrıca; Türkiye'de hentbolu yönetenlerin bu spor dalında rekabet ortamını ortadan kaldıran yönetim anlayışının sonucu olarak Türk hentbolunun ulusal ve uluslararası platformlarda beklenen gelişmeyi gösteremeyeceğini maalesef tecrübe etmiş bulunmaktayız. Gelişen bu koşullar altında, kulübümüzün kurulduğu günden itibaren koymuş olduğu başarı odaklı hedeflere ulaşmasının mümkün ve sürdürülebilir olmadığını görmekteyiz. Bu sebeple, şehrimizi temsil etmeye hak kazandığımız Avrupa Kupalarına ve Türk Hentbolu Liglerine bundan sonraki süreçte katılmama kararımızı üzülerek tüm spor kamuoyuna duyururuz. Buna rağmen bilinmesini isteriz ki; Selka ailesi olarak amatör spor ve sporculara desteğimiz her zaman devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.