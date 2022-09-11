Sempozyumda Eypio coşkusu

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu konserleri çerçevesinde sevilen rap müzik sanatçısı Eypio Eskişehirliler ile buluştu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da Eskişehirlilere müzik ziyafeti sunuyor. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen konserlerde çok sayıda vatandaş, müzik dolu anlar yaşıyor. Son olarak bir alışveriş merkezi iş birliğinde düzenlenen Eypio konseri de binlerce Eskişehirlinin katılımı ile gerçekleşti. Müzikseverler, sanatçının şarkıları ile keyifli bir akşam geçirdi.

“Gençlerimizi çok seviyorum”

Sahneye çıkarak Eskişehirlilere seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Ben gençlerimizi çok seviyorum. Neden seviyorum biliyor musunuz? Bağımsızlıklarına, demokrasiye düşkünler. Hiç kimseye eyvallah etmiyorlar. Sevgili gençler, kendini genç hissedenler. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu devam ediyor. Gençlerin sevdiği bir isim olsun istedik ve Eypio'yu getirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüzce eğlenin, bu gecenin tadını çıkarın. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

Daha sonra Başkan Ataç ve AVM Müdürü Mustafa Ilıkkan, Eypio'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Gecede Eypio, sevilen şarkılarını gençler ile birlikte seslendirdi.

Konser programı, alkışlar eşliğinde sona erdi.