“Sen de bir pati sev” ekibinden tiyatral eğitim

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nin "Sen de bir pati sev" ekibi, çocuklara hayvan sevgisi' aşılamak amacıyla çıktıkları yola azimle devam ediyorlar.

Eskişehir'de yaşayan bütün öğrencilere ulaşmayı amaçlayan proje kapsamında eğitimlerine devam eden ekip, bu kez de Eskişehir Neşe Erberk Anaokulu öğrencileriyle buluştu. Bu proje kapsamında 3-5 yaş aralığında 65 öğrenciye eğitim verildi. Ekibi oluşturan grupta Veteriner Hekim Melike Gümgümcü, tiyatral eğitimin içinde de veteriner olarak, tavşan rolünde Eda Yavuz, kedi rolünde Selma Ebru Kaya, palyaço rolünde de Meryem Hacıoğlu yer aldı. Kendilerinin yazarak oluşturduğu parodide veteriner rolündeki Melike Gümgümcü; tavşan, kedi ve palyaçoya sorduğu sorularla, hayvanlara nasıl yaklaşılacağını, onların canının yandığı halleri, hissettiklerini; ‘öfkeli hayvanlardan zarar görmemek için nasıl davranmaları' gerektiğini ve barınakta sahiplenmeyi bekleyen pek çok hayvan olduğunu, hayvanların ağzından aktarıyorlar.

Gönüllü olarak eğitimin içinde ve başından bu yana yer alan Melike Aktaş da; kemanıyla çaldığı ezgilerle, çocuklarımızı kemanla tanıştırmış olurken, onların hoşça zaman geçirmelerini sağlıyor. Etkinliğe katılan Eskişehir CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, ‘Sen de Bir Pati Sev' ekibine teşekkürlerini belirtti.

Okulun kurucusu Deniz Süllü de; eğitimin çocuklar adına çok önemli olduğunu belirtti ve okul adına iki adet tavşanı sahiplendiklerini açıkladı. Süllü, hayvan sevgisini aşılamak için çıktıkları bu yolda ekibe başarılar dileyerek teşekkür etti.