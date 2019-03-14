Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından 11'nci yılına özel ‘'Sen Şiir Ol, Ben Türkü'' gecesi düzenlendi.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde, davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Yardımcısı Dr. Erdinç Yılmaz, Vali Yardımcısı Alper Balcı, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Özdemir, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, Emniyet Müdür yardımcısı Nuray Sönmez, Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, birçok kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, iş adamları ve davetliler katıldı.

Programı, 10 kıtası okunan İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi ve günün önemine vurgu yapılarak başladı. Şiirlerin ve türkülerin okunduğu programın yönetmenliğini Diksiyon ve Tiyatro Öğretmeni Şeker Aybala yaptı. Programda birbirinden güzel şiirler ve türküler söylendi. Programda; muhteşem bir koreografi düzenlendi. Şiirleri; Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi Diksiyon kursu kursiyerleri okudu.

Eskişehir Vali Yardımcıları Dr. Erdinç Yılmaz ve Alper Balcı; yönetmen Şeker Aybala'ya ‘Teşekkür Belgesi' verdi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt de; Aybala'ya, ‘plaket ve çiçek buketi' taktim etti.