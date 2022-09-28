Senagal'de geçirdiği kazanın tedavisini Türkiye'de buldu

Senegal'de yaşadığı evinde geçirdiği kaza sonucu sol dizinde yaşadığı sağlık probleminin tedavisi için Eskişehir'e gelen Aminata Dominique Diouf, “Fizyomer'de tedavi görmeye başladıktan sonra ağrılarım azalmaya başladı” dedi.

Senegal'deki evinde yaşadığı kazanın ardından sol dizinde bağ yırtığı oluşan Aminata Dominique Diouf, aradığı tedaviyi Türkiye'de buldu. İlk önce İstanbul'a giden Aminata Dominique Diouf, özel bir hastanede geçirdiği ameliyatın ardından fizik tedavi için Eskişehir'e geldi. Ameliyat olmasına rağmen sol dizine yük veremeyen ve yürüyemeyen Aminata Dominique Diouf, Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ‘nde fizik tedavi almaya başladı. Tekerlekli sandalye ile geldiği Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Tıp Merkezi'nde aldığı tedavinin 3. haftasında yürümeye başlayan Aminata Dominique Diouf, “Doktorlarıma, hemşerilerime, hepsine benimle ilgilendikleri ve yürümemde yardımcı oldukları için tekrar teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuşarak memnuniyetini dile getirdi.

“Başka bir hastanın başarılı tedavisini görerek Fizyomer'e geldi”

İstanbul'da geçirdiği ameliyatın ardından yaptığı araştırmayla kendilerine ulaşan Aminata Dominique Diouf'un tedavi süreci hakkında bilgi veren Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzman Dr. Türkan Tünerir, “Aminata, Afrika'nın Senegal ülkesinden bize sol dizinden fizik tedavi ve rehabilitasyonu olmak için geldi. Yaptığı araştırmayla Aminata, Türkiye'deki sağlık sistemini, hastaların, doktorların kaliteli ve iyi tedavi yaptıklarını öğrenmiş. Sol dizinde düşme sonrasında çoklu bağ yırtığı gelişmiş. Üç tane diz bağı yırtılmış. Bunun için öncelikle İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olmuş. O özel hastanedeki fizik tedavi rehabilitasyon imkanlarının ve cihazlarının bizim kadar donanımlı olmadığını görünce araştırma yapmış ve başka bir hastanın tedavi olması ve memnun kalmasından öğrenerek Fizyomer'i tercih etmişler. Eskişehir'e ilk gelişleri ancak Türkiye'yi biliyorlar. Biz kendisine iki haftalık rehabilitasyon süreci uyguladık. Çeşitli fizik tedavi cihazları, rehabilitasyon uygulamaları yaptık. Günde 3 saat tedavi programına aldık kendisini. Gelişmeleri gayet güzel oldu. Bu arada ameliyatı yapan doktoruyla da sürekli irtibat halinde olduk. Daha sonra tedavisini iki hafta daha uzattık. Bu 3. haftamız tedavide ve çok başarılıyız. Önceden hasta tekerlekli sandalyeyle dizine basmadan gelmişti. Daha sonra ayağa kaldırdık, adım atmasını sağladık ve bir süre sonra da yürümeye başlattık. Kendisi de tedaviden çok memnun. İki haftalık daha tedavi sürecimiz var. Toplamda 6 hafta tedavi programı yapmayı düşünüyoruz” dedi.

“Fizyomer'de tedavi görmeye başladıktan sonra ağrılarım azalmaya başladı”

Tedavi sürecinde geçirdiği ameliyattan sonra ağrılarının devam ettiğini fakat Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ‘nde aldığı fizik tedavi uygulamaları ardından kendisini iyi hissettiğini belirten Aminata Dominique Diouf, şu ifadeleri kullandı:

“Senegal'den geldim. İstanbul'da önce ameliyatımı oldum; Şu an Fizyomer'de rehabilitasyonumu görüyorum. Ülkemde kendi evimdeyken bir kaza geçirdim. Türkiye'ye gelmeden önce dizim çok ağrıyordu. Ameliyat sonrası ağrılarım devam etti. Eskişehir'e geldiğimde Fizyomer'de tedavi görmeye başladıktan sonra ağrılarım azalmaya başladı. Doğruyu söylemek gerekirse şu anda yürüyebilirim. Burada çok iyi hemşireler ve terapistler var. Doktorlarıma, hemşerilerime hepsine benimle ilgilendikleri ve yürümemde yardımcı oldukları için tekrar teşekkür etmek istiyorum.”