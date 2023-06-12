Senarist Karaüç'ten senaryo yazmayı öğrendiler

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, düzenlediği ‘Senaryo Yazım Atölyesi' ile senarist ve oyuncu Etem Caner Karaüç'ü katılımcılarla bir araya getirdi. Atölyede katılımcılar kendi kısa film senaryolarını oluşturdu.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor. ‘Senaryo Yazım Atölyesi' eğitimi ile 27 katılımcı senaryonun temel fikrinin ne olduğunu senaryonun genel hikayesinin nasıl kurulacağını, senaryoda karakterlerin önemini ve nasıl oluşturulacaklarını öğrendi. Katılımcılara 2 gün boyunca senarist Etem Caner Karaüç tarafından eğitim verildi.

Eğitimlerin ardından Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ise katılımcılar 2 gün aldıkları eğitim sonucunda bir karakter oluşturarak senaryo yazım kuralları çerçevesinde bir sahne hazırlayarak yazdıkları sahneleri değerlendirdi.