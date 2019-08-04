Senfoni orkestrası ile çocukların hayatı değişti

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nda yer alan çocuklar, orkestraya katıldıktan sonra sosyal yaşantılarından akademik derslerine kadar birçok alanda hayatlarının değiştiğini anlattı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sanata yönlendirmek adına hayata geçirdiğimiz bir proje" dediği çocuk senfoni orkestrası meyvelerini veriyor. Kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza atan orkestra, bünyesinde barındırdığı çocukların hayatlarına kattığı olumluluklarla öne çıkıyor. Kimisi kurulduğu günden bu yana kimisi ise birkaç yıl önce orkestra bünyesine katılan çocuklar da orkestraya katıldıktan sonra hayatlarının değiştiğine dikkat çekerek, hem sosyalleşme hem de akademik derslerdeki başarılarının arttığını anlattı.

"Buraya başlamadan önce çok çekingen biriydim"

2015 yılından beri vurmalı çalgılarda yer alan Aslıhan Sırma, orkestrayla tanıştıktan sonra hayatında yaşadığı değişimleri aktardı. Sırma, "Buraya başlamadan önce normal hayatımda çok çekingen biriydim. Buraya başladıktan sonra öz güvenim arttı ve sosyal yaşama adapte oldum, çekingenliğimi de yendim. Bu sayede yeni arkadaşlar edindim, arkadaş çevrem genişledi ve arkadaşlarımla çok güzel bağlar kurdum. Çocuk senfoni orkestrasının bana bu yönlerde çok faydası oldu. Hem eğlenmek hem müzik alanında ilerleyebilmek hem de sosyalleşmek için burası çok önemli bir yer. Burayı herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"Buraya geldikten sonra öz güvenim arttı"

Orkestrada 3 yıldır korno çalan Ece Karataş ise müzik öğretmeninin tavsiyesi üzerine buraya geldiğini ifade ederek, "Buraya müzik öğretimin önerisiyle geldim. Buraya geldikten sonra öz güvenim arttı. Benim buraya gelmeden önce ders çalışma gibi bir alışkanlığım yoktu. Buraya başladıktan sonra derslerime daha düzenli çalışmaya başladım. Bunun gibi bana birçok katkısı oldu" diye konuştu.

Orkestrada keman çalan Gülce Göksel ve Serhan Gencer, çocuk senfoni orkestrası sayesinde güzel sanatlar lisesini kazandıklarını belirterek, gerek sosyal gerekse akademik dersleri anlamında daha başarılı olduklarını kaydetti.