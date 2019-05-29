Şenlik havasında Dünya Çevre Günü etkinliği

Espark AVM önünde düzenlenen geri dönüşüm konulu çevre şenliği, yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmalarının katılımı ile gerçekleştirildi. İl Müdürü Hikmet Çelik, katılımcı firmalar, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler eşliğinde çevre şenliğinin açılışı kurdele kesimi ile yapıldı. Ardından İl Müdürü Çelik tarafından stantlar tek tek ziyaret edilerek katılımcı firmalara teşekkür belgesi takdim edildi. Düzenlenen şenlik kapsamında ziyarette bulunan vatandaşlara ve öğrencilere geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapılarak geri dönüşümün önemi anlatıldı. Etkinliğe yoğun bir katılım gösterilirken geri dönüşüm ile ilgili bez torbalar, çeşitli hediyeler ve broşürler katılan vatandaşlara dağıtıldı. İl Müdürü Hikmet Çelik etkinlik ile ilgili yaptığı konuşmada yakın zamanda ülkede başlatılan “Sıfır Atık Projesi”nin, çok kısa süre içinde Eskişehir'de yaygınlaştırılarak bütün kesimlere hitap etmeyi başardığına dikkat çekerek bu konuda gösterilen duyarlılıkla sıfır atık projesinde örnek ve öncü bir konuma gelindiğini ifade etti.