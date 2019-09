Sepsisi tanı, hayatı kurtar

Dr. Uğur Bilge, Sepsis Farkındalık Ayı ve Dünya Sepsis Günü nedeniyle halk arasında çok bilinmeyen hastalık hakkında bilgiler verdi.

Dünya genelinde sepsis nedeniyle her 3-4 saniyede bir kişinin yaşamını kaybettiğini vurgulayan Dr. Uğur Bilge, sepsisin vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda, kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıktığını belirtti. Müdür Bilge, bu süreçte vücudun bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen sepsisin erken tanı konulup tedavi edilmediğinde ölümcül seyredebilen bir klinik tablo olarak tanımlandığını kaydetti.

“Yaklaşık 9 milyon insan hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir”

Sepsisin küresel bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Bilge, "Dünyada, her yıl yaklaşık 30 milyon insanda sepsis gelişmekte ve yaklaşık 9 milyon insan hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir. Yine dünyada her yıl 3 milyon yeni doğanda ve 1 milyon 2 yüz bin çocukta sepsis gelişmektedir. Her yıl 1 milyon yeni doğan hayatını yine bu sebeple kaybetmektedir. Genel olarak baktığımızda, sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşmektedir" diye konuştu.

Sepsisin halk arasında pek bilinmeyen bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Uğur Bilge, sepsisin belirtilerinin konuşma bozukluğu, şuur bulanıklığı, titreme, yüksek ateş, kas ağrısı, idrar çıkışının olmaması, nefes darlığı, ciltte renk değişikliği olduğunu kaydetti. 1 yaş altı çocuklar ile 60 yaş üzerindeki erişkinlerin risk grubunda olduğunu dile getiren Bilge, diğer risk gruplarını belirterek “Kronik akciğer, karaciğer ve kalp hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, diyabet ve AIDS hastaları risk grubunu oluşturuyor. Sonuç olarak, toplum kökenli sepsisin önlenmesinde el hijyeninin, temiz ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması, yeni doğanlarda anne sütü ile beslenme ve özellikle risk grubunda yer alan kişilerin aşılanmaları önemlidir” ifadelerini kullandı.