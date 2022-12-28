Sera yapmak isteyen üreticiye 300 bin liraya kadar hibe desteği

Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıtlı veya kayıt olacak yeni sera yapımı ile mevcut seraların teknoloji yenileme ve modernizasyonu için yüzde 50 hibe desteği verilecek. Konuyla ilgili açıklamada, "Hibe desteği verilecek yüksek plastik tünel şeklinde inşa edilen, oluk altı yüksekliği en az 2,5 metre olan, bağımsız veya bloklar halinde yapılabilen, konstrüksiyonunda galvaniz profil ve/veya galvaniz boru kullanılarak inşa edilmiş; muz, sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliğinin yapılabileceği nitelikte olmalıdır. Ayrıca dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitki yetiştiriciliği için kurulacak seralar hibe desteğindedir. Seralar en az 0,5 dekar en fazla 10 dekar büyüklüğünde kurulabilir ya da modernize edilebilir. Isıtma sistemi kullanılmadan kurulacak seralar için en fazla dekara 240 bin TL, katı yakıtlı kurulacak seralar için en fazla dekara 255 bin TL, yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak kurulacak seralar için dekara en fazla 300 bin TL maliyet belirlenmiştir. Sera kurulumunda kullanılan konstrüksiyon ve diğer yapı elemanları, altyapı işleri, beton işleri, en az 36 ay ömürlü örtü malzemesi, sulama sistemleri ve gübreleme sistemi alımları için hibe desteği verilebilecektir. Üreticiler teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimine başvurabilirler." denildi.