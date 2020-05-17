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Serbestiğe rağmen Seyitgazi boş kaldı

Eskişehir’in Seyitgazi ilesindeki yaşlılar, yaşıtları için sağlanan sokağa çıkma serbestliğine pek de ilgi göstermeyince daha önce bulundukları caddeler, parklar ve cami çevreleri boş aldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilesindeki yaşlılar, yaşıtları için sağlanan sokağa çıkma serbestliğine pek de ilgi göstermeyince daha önce bulundukları caddeler, parklar ve cami çevreleri boş aldı. Seyitgazi ilçe merkezi, 65 ve üstü vatandaşlara sağlanan 12 ila 18 saatleri arasında arası sokağa çıkma serbestliğine rağmen hayli sessizdi. Yaşlılardan bazıları daha önce de bir araya geldikleri yaşıtları ile buluşurken, çoğunluk ise ortalıkta gözükmedi. Yaşlılar, Ramazan ve sıcak havanın etkisi ile yaşıtlarının belirlenen zamanı daha çok evlerinde geçirmeyi tercih ettilerini anlattılar.

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