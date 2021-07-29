Servet değerinde tonlarca su çeşmelerden boşa akıyor

Ülkemiz başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan kuraklığa karşı suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesi uyarılarına rağmen, Eskişehir'in Odunpazarı bölgesindeki bazı mahallelerde yeraltı su kaynaklarından beslenen birçok çeşmenin boşa akması dikkat çekiyor.

Tarihi bölgedeki Karapınar mahallesi bulunan ve çevre sakinlerinin yanı sıra birçok bölgeden vatandaşın bidonlara doldurup evlerine götürdüğü 3 çeşmenin suları, musluk olmadığı için günün her saatinde çoğunlukla boşa akıyor. Araç ve halı yıkamanın yasak olduğu çeşmelerin açılır kapanır sistem ile çalışmasını isteyen vatandaşlar, suyun israf olup boşa akmamasını istiyorlar. Mahalle sakinleri, yaşanan kuraklık ile beraber su kaynaklarının yetersizliği ve kirliliğinin küresel bir sorun olduğunu anlatarak, yıllardır çeşmelerde boşa akan tonlarca su için önlem alınmasını bekliyor.

"Akan suyun belli bir bölümü depolanabilir”

Konuyla ilgili olarak Karapınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gazi Uzun, Karapınar çeşmesini kapatma durumunun olmadığını anlattı. Muhtar Uzun, "Doğal su olduğu için kapattığınız zaman geriye tepme olayı olur. Bundan dolayı suyun evlerin tabanına gitme sorununu ile karşı karşıya kalırsınız. Elbette biz de boşuna akmasını istemiyoruz. Çözüm olarak kapatılmaz, ama burada akan suyun belli bir bölümü depolanabilir” ifadelerini kullandı.

“Suyun boşun akmasını istemiyoruz”

Mahalle sakinlerinden İsmail Gündem ise, ”Bu çeşmelerden de her yıl binlerce ton su boşa akıyor. Boş yere akan su ise mahalle sakinlerini de üzüyor. Bizler mahalle sakinleri olarak bir çözüm yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.