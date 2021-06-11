Servisçilerden Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin önüne siyah çelenk

Geçtiğimiz hafta İhlas Haber Ajansı'na konuşan Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, 75 servis plaka ihalesinin 65'ini İstanbul merkezli bir işletmeye verildiğini iddia ederek Belediyeye tepki göstermişti. Geçtiğimiz günlerde bu iddiaya belediye tarafından karşı bir açıklama yapılmıştı. Bugün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde Toplanan Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer ve esnaflar Büyükşehir Belediye binasına yürüyerek bina önüne siyah çelenk bırakarak belediyeyi protesto etti. Bırakılan çelenin ardıldan bir basın açıklaması düzenleyen Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer, belediyelerin halkına ve esnafına destek olması gerektiğini hatırken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ise anonim şirket gibi hareket ettiğini dile getirdi.

"Eskişehir'in öz evlatlarının işsiz, aşsız ve ekmeksiz bıraktı"

Belediye önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yüceer, belediyenin kendilerine sosyal medya ve basın yayın organları üzerinden cevap verdiğini ifade etti.

Haklarının ararken, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada esnafı ve halkı kışkırtıklarına yönelik yapılan ithamları kabul etmeyen Abdurrahman Yüceer, "Bizim asıl amacımız ısmarlama kiralama yaparak mağdur olan esnafımızın sesini duyurmaktı ve halada aynı şeyi yapıyoruz. Son nefesimize kadar esnafımızın yanında olarak haklı mücadelemizin arkasında duracağız. Şimdi biz yıllardır kiralık ‘S' plaka ihalesinin yersiz olduğunu söylüyoruz. Bu söylemlerimizi de Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada kendisi de ispatlamıştır. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 6 adet ihale yaptığını söylemiştir ve doğruluğu vardır. Ama 6 adet ihaleye çıkarttığında 10-10,20-20 çıkartmıştır ve toplamda 35 adet kiralanmıştır. Peki, son ihalede niye 75 adet kiralık S plakası çıkartmıştır? Bunu hepimiz tartışıyoruz. Hiç birimiz buna akıl erdirememiştir. Sebebi şudur: dışarıdan gelen İstanbul firması belediyeye dilekçi vererek 75 adet plakaya ihtiyacı olduğunu söylemiştir ve 75 adet plaka ihaleye çıkartmıştır. Bunun 75'i de İstanbul kiralayarak Eskişehir'in öz evlatlarını işsiz, aşsız ve ekmeksiz bırakmıştır.

Biz büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu bu yanlıştan bir an önce dönmesini istiyoruz. Biz tekellerimiz döndükçe para kazanacağız. Bizim servisçilikten yapacağımız başka işimiz yok. Gidecek başka şehrimiz de yok. Biz bu şehrin öz evlatlarıyız ve bu şehirde nefes alıyoruz. Bu şehirde ticaret yapıyoruz. Bu şehirde hayatımızı idam ettirmeye çalışıyoruz. Belediyenin amacı esnafından ve halkından para kazanmak değil. Belediyenin amacı esnafına ve halkına hizmet etmektir. Ama maalesef büyükşehir belediyemiz artık çeleğimizde de gördüğümüz gibi anonim şirketi olma yolunda ilerliyordur. Biz bir daha söylüyoruz. Son nefesimize kadar mücadelemizi vereceğiz ve esnafımızın yanında duracağız” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından esnaflardan oluşan kalabalık grup uzun süre Eskişehir Büyükşehir Belediyesini alkışlayarak protesto etti. Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir biçimde dağıldı.