Ses yarışmasının ödül töreni gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kültür ve sanat yarışmalarından biri olan, 'Sahne Sırası Sende' adlı ses yarışmasının ödül töreni gerçekleşti.

Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, Odunpazarı Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen programda, Özgün Müzik kategorisinde Türkiye birincisi olan “Sosyal Mesafe” grubuna ödül verildi. Törende konuşan İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, dereceye giren gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Programın sonunda, birinci olan grup üyelerine dizüstü bilgisayar hediye edildi.