Sessiz Eskişehir Projesi ile Odunpazarı'nı gezdiler

Maslak ve Bostancı Rotaract Kulüpleri “Sessiz İstanbul” adlı projelerinin ikinci adımını Eskişehir'de gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin katkıları ile “Sessiz Eskişehir” formatında düzenlenen proje kapsamında işitme engelli çocuklar Odunpazarı'nı gezdi. Geziye işitme engelli çocukların aileleri de katılırken, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde yer alan işaret dili atölyeleri katılımcıları pratik yapma imkanı buldu. Proje kapsamında Odunpazarı Tarihi Bölgede yer alan Atatürk ile Bir Gün, Ahşap Eserler, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf, Lületaşı Galerileri ile Sıcak Cam Atölyelerini gezen çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.