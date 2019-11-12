SEV burs yardımlarının 20'nci yılını kutluyor

Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Başkan Naci Şakar, eğitime verdikleri önemle yaptıkları burs yardımının 20'inci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Şimdiye kadar bin 572 gencin burs yardımından yararlandığını ifade eden, Şakar, "Sivrihisar Eğitim Vakfı Kuruluşu olan 1991'den bu yana; özellikle eğitim konusunda ciddi projeleri hayata geçirmiş olup, 1992-1993 yılında Sivrihisar'da SEV Anadolu Lisesi'ni, 2006 da yeni ve kapsamlı modern binasında, SEV- Muzaffer Demir Anadolu Lisesi olarak eğitimini sürdürmektedir. Ciddi eksiğimiz olan öğrenci yurt binamız ise 2008 yılında Sivrihisar'da Mustafa Atışkan ismiyle 300 öğrenci kapasiteli modern yurdumuz hizmete sunulmuştur. 2000-2001 yılından günümüze ve halen devam etmekte olan, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize ödenen karşılıksız burs yardımının 20'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Şimdiye kadar bin 572 genç kardeşlerimizin yararlandığı etkinliğin tek kaynağı, eğitimin önemine inanan ve bu konuda duyarlı olan dost ve hemşerilerimizdir. Yüzlerce öğrencilerimizin eğitimine katkılarda bulunan hayır sahiplerini en içten dileklerimizle kutlarız. Pek çok dostumuz, vefat eden yakınları adına yardımda bulunarak onların manevi yaşamını sürdürmekteler. Bir başka örnek ve özendirici tablo ise 4 aile dede, oğul ve torun burs yardımında bulunmalarını fevkalade önemsiyoruz. Kendilerini candan kutluyoruz. Tabiî ki vakfımızdan burs alan eski bursiyerlerimizin vefa borçların ödemesi çok asil bir davranıştır. Burs yardımından sadece öğrencilerimiz değil, onların aileleri, vakfımız yönetimi ve ilgilenen tüm eğitim gönüllüleri de manevi zenginliğini tatmaktalar. Eğitim ve yardımlaşmanın önemine inanan tüm dost ve ilgilileri kutlar. Esenlikler dilerim" dedi.