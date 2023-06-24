Sevda Şarkıları konserine tam not

Tepebaşı Belediyesi TSM Korosu, çalışmalarına devam ederken düzenlenen konser programları ile Eskişehirlilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Güllerin Sesi TSM Korosu Sevda Şarkıları adlı ilk konseri İdil Çeliker'in şefliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konsere Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra birçok müziksever vatandaş katıldı.

“Kısa sürede kurulan koronun başarılı olması mutluluk verici”

Konserde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, güzel bir türkü gecesinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Güzel bir akşamda siz sanatseverlerle olmak güzel bir duygu. Çok kısa bir sürede kurulan koronun bu kadar başarılı olması mutluluk verici. Şefimize de teşekkür ediyorum. Ne kadar becerikli insanlar çıkıyor, yeter ki önleri açılsın. İyi ki konserinize gelmişim. Hepinizin eline, yüreğine sağlık. Yolunuz açık olsun” dedi.

Koro şefi Çeliker de Başkan Ataç'a kadınlara böyle bir imkân sunduğu için teşekkür etti. Daha sonra koro, rast, hicaz, acem kürdi ve nehavend makamlarından birbirinden güzel sanat eserlerini müzikseverler için seslendirdi. Konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.