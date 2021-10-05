SEV'den burs başarısı

Bu yıl ilk defa Sivrihisar'da Sev Muzaffer Demir Anadolu Lisesi'nde lise öğrencilerine de burs vereceklerinin altını çizen Kalır, burs verdikleri 4 öğrencinin Boğaziçi Üniversitesini kazanmalarından dolayı duydukları mutluluğu paylaştı. Kalır, "2021-2022 eğitim öğretim senesinde burs vereceğimiz öğrencilerimizin okuduğu üniversite ve okudukları bölümlerin bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. 13 öğrencimiz tıp fakültesinde, 11 öğrencimiz mühendislik fakültelerinde, 2 öğrencimiz diş hekimi fakültesinde, 4 öğrencimiz rehberlik psikoloji danışmanlık fakültesinde, 3 öğrencimiz hukuk fakültesinde, 2 öğrencimiz eczacılık fakültesinde, 3 öğrencimiz hemşirelik fakültesinde eğitim görüyorlar. Bu yıl ilk defa Sivrihisar da Sev Muzaffer Demir Anadolu lisesinde lise öğrencilerimize de burs vermeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki yıl Sivrihisar'da diğer liseleri de uygulamaya dahil edeceğiz. Bursiyerlerimizden 4 öğrencimiz Boğaziçi Üniversitesini kazandı ve okuyacaktır. İkisi üniversite sınavında ilk 1.000 kişi arasına girmeleri bizi ayrıca mutlu etti" dedi.