SEV'den eğitime kütüphane desteği

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda ve bilgi edinmenin yanında okuma zevkine ulaşmalarını çok önemsediklerini belirten Şakar şunları, “Vakfımız yıl içinde, Sivrihisar merkez ve çevre okullarının kütüphane ihtiyacının karşılanması ve de var olan kütüphanelere kitap takviyesinde bulunmakta, kısa zamanda 3 Lise, 2 ilkokula kütüphane kazandırılmıştır. Bu konuda ciddi desteklerini gördüğümüz kitap dostu, yakınlarımıza şükranlarımızı sunarız. İlim ve bilim kaynağı kitap ve okuma alışkanlığımızın zenginleştirilmesi için duyarlı olduğuna inandığımız dost ve yakınlarımızdan gerekli ilgi ve desteğin gösterileceğine inanıyoruz.”