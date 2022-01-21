SEV'den Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı Bekir Kalır, yönetim kurulu ve vakıf üyeleriyle birlikte Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İlk olarak okul tarafından hazırlanan “Zamanın Ötesinde Zaman Zaman İçinde” adlı tiyatro oyununu izleyen Başkan Kalır ve beraberindeki heyet daha sonra Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ile birlikte atölyeleri ve sınıfları gezerek, yetkililerden okul hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçilere okul hakkında bilgi veren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, “2019 yılında 100 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan okulumuzda toplam öğrenci sayımız bu dönem 766 kişiye çıktı. Öğrencilerimiz 5 ana dal olan, metal teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, plastik teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojileri alanlarında eğitim görmekteler. Çocuklarımıza her yönüyle tam bir eğitim vermek için çaba gösteriyoruz. Buradan yetişen gençlerimiz sanayimizin yenilikçi gelişim ve dönüşümüne çok büyük katkı sağlayacak. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü olarak kazandıracağız” diye konuştu.

Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı Bekir Kalır, eğitime büyük önem veren bir vakıf olarak böylesine değerli ve donanımlı bir okulun Eskişehir'e kazandırılmasından dolayı Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimine teşekkürlerini ileterek, “SEV olarak eğitime çok önemli katkılar sunuyoruz. Her yıl yüzlerce öğrencimize burs veriyoruz. Eğitim Vakfı olarak bugün yapmış olduğumuz ziyarette gördüklerimiz bizleri son derece gururlandırdı. Gerek derslikleri gerek atölyeleri ile modern, çağımıza uygun bir okul oluşturulmuş. Şehrimize böylesine değerli bir okul kazandırdıkları için başta Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli olmak üzere yönetimine çok teşekkür ederiz” dedi.