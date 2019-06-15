SEV'den üniversite öğrencilerine burs desteği

Bir otelde düzenlenen programda, eski bursiyerlerden Elektrik Elektronik Mühendisi Kerem Yılmaz'ın, ilk maaşını burs olarak verdiği duyurulması nedeniyle ayrı bir heyecan yaşandı. Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şakar, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"2019 yılı itibari ile 110 hayır sahibi ve bin 482 öğrenci sayısına ulaştık"

Burs yardımının 19'uncu yılını kutladıklarını belirten Şakar, "Vakfımız 2000-2001 yılında başlattığı, başarılı ancak imkânları yetersiz olan, üniversite öğrencilerine verilen karşılıksız, burs yardımının 19'uncu yılını kutluyor. İlk kez, 17 hayır sahibinin katılımı ile 34 öğrencimizin yararlandığı etkinlik, istikrarlı bir büyüme ile 2019 yılı itibari ile 110 hayır sahibi ve bin 482 öğrenci sayısına ulaşmış oluyoruz. 19 yıl süresince, pek çok öğrencimiz çeşitli alanlarda başarılı bir yaşam sürmekteler. Pek çok eski öğrencimiz vefa ve asil davranışı ile hayır sahibi mutluluğuna erişmişlerdir. Kendilerini kutlarım. 110 hayır sahibi içinde, rahmete kavuşan 26 merhume ve merhum, hayatta olan yakınları tarafından hayırda bulunmaktalar. Bu yıl yaşadığımız mutlu bir olay. Eski bursiyerlerimizden Elektrik Elektronik Mühendisi Kerem Yılmaz aldığı ilk aylığından, bir kardeşine yıllık burs yardımında bulunmuş, kendisini ve ailesini kutluyoruz. Burs konusunda vakfımız yönetimi Burs Değerlendirme Komisyonunun titiz çalışması en önemsediğimiz husustur. Bu konuda aldığımız güven ve övünç bizim için gurur nedenimizdir. Burs konusunda ki başarımız, çevremizde örnek gösterilmekte, pek çok kurum ve kuruluş bizlerden övgüyle bahsetmekteler. Burs yönetmeliğimiz gereği her yıl Haziran ayında o yıl'ın Burs Değerlendirilmesi ve o yıl burs yardımında bulunanlara ödül verilmekte olup, toplantıya burs yardımında bulunan hayır sahipleri, öğrencilerimiz, konuklarımız, yazılı ve görsel basının katılımı ile gerçekleşmekte ve tüm katılımcılarla mutlulukla değerlendirilmektedir.

Bu vesile ile burs yardımında bulunan hayır sahiplerine vakfımız yönetimi, burs değerlendirme komisyonu, öğrencilerimiz ve aileleri adına teşekkürlerimizi sunar"dedi.