Sevimli dostların güneş keyfi gülümsetti

Eskişehir'de yükselen hava sıcaklıklarının tadını sevimli sokak hayvanları sırtüstü güneşlenerek çıkarırken, sevimli köpeklerin hallerini vatandaşlar sık sık fotoğrafladı.

Eskişehir'de ısınan havaları fırsat bilen sokak hayvanları güneşin tadını çıkardı. Şehirlerarası otobüs terminalinin girişinde bulunan alana sırtüstü uzanan 6 sevimli köpeği, oradan geçen yolcuların sık sık sevdiği görülürken bazı vatandaşlar da o anları cep telefonları ile fotoğrafladı. Sevimli köpekler güneş etkisini yitirene kadar bulundukları noktada uyumaya devam etti.