İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevimli patilerin dostluğu görenlerin içini ısıttı

Eskişehir’de bir evin bahçesinde yaşayan yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri gülümseterek adeta içini ısıttı.

Eskişehir'de bir evin bahçesinde yaşayan yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri gülümseterek adeta içini ısıttı.


Eskişehir'in Takmak Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki yavru kedi ve köpeğin birbirleriyle oynadığı anlar hem şaşırttı hem de gülümsetti. Kedi ve köpeğin dostça yakınlaştığı anlar telefon kamerasına yansırken ortaya sevimli görüntüler çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ilgi odağı haline gelen sevimli dostlar, görenlerin adeta içini ısıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.