Seyhan'dan önemli trafik uyarısı

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği Başkanı Şamil Seyhan yoğun olan araç trafiği hakkında konuştu. Trafik sorunun giderek içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirten Şamil Seyhan, normal şartlarda 15 dakikada kat edilebilecek yoların 1 saatte aşıldığının altını çizdi. Geçmişte uyarılara rağmen trafik sorununa çözüm getirilmediğini ifade eden Eskişehir ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, “Eskişehir'in en büyük iki sorunundan biri trafik ne yazık ki içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Geçmiş yıllarda ki uyarılara rağmen çözüme kavuşmayan sorun ilerleyen yıllarda çözümsüz kalacak. Özellikle yaz aylarında şehir merkezinde ulaşım sürücüleri zora sokuyor. Yaşadığımız ufak şehirde kısa mesafelerde bile dakikalarca trafikte beklemek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız artık özellikle akşam saatlerinde araçlarınla çıkmak istemiyor. Bu şehirde genç nüfusun olduğu kadar yaşlılarımız var. Bunun yanı sıra malzeme ve eşya indirip bindiren esnafımız var. Bunlarında işleri aksıyor. Sabah Organize Sanayi Bölgesine güden yüzlerce servis on binlerce vatandaşımız var. Normal koşullarda şehrin bir ucundan diğer ucuna 15 dakikada gidilen yol, sabah veya akşamlar ne yazık ki 1 saati buluyor. İşlerinden yorgun çıkan işçi kardeşlerimiz dönüş yolunda bu çileyi çekmek zorunda kalıyor. Sabah evlerinden erken çıkıyorlar. Bu sorunun şehrin geleceği için mutlaka en kısa zamanda çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde ilerleyen yıllarda şehir merkezine araçla girmek imkânsız duruma gelecek. Burada bulunan esnafımızı düşünelim. Vatandaşlarımızın uzun süre trafikte beklemelerini düşünelim. Bisiklet ve motosikletin özendirildiği şehirde araçlarına binmek zorunda olanları unutmayalım” diye konuştu.