Seyir halinde alev alan kamyonu jandarma trafik ekipleri son anda kurtardı

Eskişehir'de, tomruk yüklü kamyonun seyir halindeyken lastiklerinin alev aldığını fark eden jandarma trafik ekipleri, yanan aracı durdurarak son anda söndürdü.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir Alpu karayolu 17'nci kilometresinde yaşandı. Akşam saatlerinde, Cihan K. idaresindeki 71 EV 803 plakalı BMC marka kamyon, üzerinde tomruk yüklü olarak Eskişehir istikametine seyir ettiği esnada, sağ arka lastikleri yanmaya başladı. Bu sırada devriye faaliyeti yapan jandarma trafik ekibince, lastikten yükselen alevler fark edilerek araç durduruldu. Ekipler, trafik aracında bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına olaya müdahale ederek, 110 Yangın İhbar Hattına durumu bildirdi. İtfaiye gelinceye kadar yangına toprak da atılarak lastikler söndürüldü. İtfaiye ekibinin olay yerine gelmesi ile soğutma çalışmaları yapılan araç ve üzerindeki yük yanmaktan kurtarıldı.