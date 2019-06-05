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Seyir halindeki otobüse taş atıp camını kırdılar

Eskişehir’de seyir halindeki bir turizm işletmesine ait otobüse içerisinde yolcular varken taş atılması sonucunda aracın camı kırıldı ve 3 bin TL maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de seyir halindeki bir turizm işletmesine ait otobüse içerisinde yolcular varken taş atılması sonucunda aracın camı kırıldı ve 3 bin TL maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, olay, 3 Mayıs tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Fevziçakmak Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen otobüse kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taş atıldı. Taşın otobüse gelmesi sonucunda aracın sağ arka üçüncü camı kırıldı. Olaydan dolayı 3 bin TL maddi hasar meydana geldi. Atılan taştan dolayı otobüste bulunan yolcuların yaralanmadığı öğrenildi.

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