İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Eskişehir’de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil Baksan Mesleki Eğitim Merkezi yakınlarında bir anda alev aldı. Ön kısmı tamamen alevlere teslim olan otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Otomobilin sürücüsünün zarar görmediği olayın ardından araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

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