İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir’de, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; olay Esentepe Mahallesi Yeşil Meydan Caddesinde yaşandı. Öğle saatlerinde seyir halinde olan 26 AC 996 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çıkan dumanlar kısa sürede aracı sararken, bu esnada akü de patladı. Sürücü aracını durdurup kendisini güçlükle dışarı attı. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle bölgeye kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yanan araca müdahale etti. Tazyikli suyla yanan otomobili söndüren itfaiye ekipleri, LPG ve elektrik aksamını söktü.


Öte yandan olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.