Seyir halindeki trafikte yola atlayarak adeta kazaya davetiye çıkardı

Eskişehir'de seyir halindeki trafikte kontrolsüz şekilde yola atlayan şahıs, sürücüleri adeta çileden çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, olay Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, elindeki alkol şişleriyle birlikte seyir halindeki trafikte araç yoluna çıktı. Yaya geçidinin olmadığı alanda kontrolsüz şekilde yola atlayan şahıs, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikteki sürücüler korna çalarak şahsa tepki gösterdi. Karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı öne sürülen şahsın hareketlerine karşı herhangi bir kaza yaşanmaması, adeta sürücülere derin bir nefes aldırdı. O anlar ise seyir halindeki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.