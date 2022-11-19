Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de seyir halindeyken benzin akıtması sebebiyle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde seyir halindeki 26 AGD 953 plakalı otomobilde mekanik aksamından kaynaklı benzin akıtması nedeniyle yangın çıktı. Yangın esnasında meydana gelen patlamayla birlikte alev alan otomobil kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.