Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de seyir halindeyken bir anda alevlere teslim olan otomobil çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Eskişehir-Bursa kara yolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil seyir halindeyken alev almaya başladı. Otomobilini yol kenarına çekerek kendisini dışarı atan sürücü alevlere müdahale etti. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu.

Bir süre devam eden ve çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.