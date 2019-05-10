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Seyitali'de mahalle iftarı

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı Seyitali mahallesi ile devam etti.


Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyesi Sibel Zeybek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Tunçer, MHP İlçe Başkanı Sadık Önal, Mahalle Muhtarı Mehmet Aras ile birlikte mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Seyitali İftar Programı akşam ezanının okunması ve ardından oruçların açılması ile başladı.


Başkan Bozkurt, iftar sonrası mahalle sakinleriyle her iftar sonrası olduğu gibi akşam çayı içti ve sohbeti eşliğinde mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

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