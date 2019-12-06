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Seyitgazi AK Parti'de delege seçimleri yapılıyor

AK Parti Seyitgazi teşkilat üyeleri, ilçe kongresinde oy kullanacak delegelerin belirlenmesi için sandık başına gitti.


Yaklaşık 2 bin 800 üyenin oy kullanacağı seçimde 400 asil 200 yedek 600 delegenin belirlenceği seçimde delegeler daha sonra sandık başına giderek İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeleri için oy kullanacaklar.


Seyitgazi Ak Parti İlçe Başkanı Zekai Tunç; ''Seyitgazi'de 400 delegemiz var. Bu delegeler inşallah önümüzdeki süreçte İlçe Başkanımızı ve ilçe yönetimimizi seçecekler. Her mahallede seçilen delegeler, Seyitgazi teşkilatımızı güçlendirecek başkanı ve ekibini seçecek insanlar. Bu sürecin sonunda inşallah kazanan Türkiye, AK Parti ve geleceğimiz olsun" diye belirtti.

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