İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyitgazi Akin'de baharın güzelliği

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Akin mahallesinde hayran uyandıran doğa, baharın güzelliğini birbirinden güzel karelerle yansıtıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Akin mahallesinde hayran uyandıran doğa, baharın güzelliğini birbirinden güzel karelerle yansıtıyor. Her baharda ayrı bir güzelliğiyle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Akin mahallesi, Korana virüsü önlemlerinden sonra sakin ve her dönemden daha güzel doğasıyla kartpostallık görüntüler sergiliyor. Önceki yıllarda özellikle ilkbahar mevsiminde hayli misafirin ziyaret ettiği, hafta sonrası piknikçileri, doğa gezginlerini ağırlayan Akin mahallesi, virüs sıkıntısı yüzünden bu dönem hayli sakin günlerini yaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.